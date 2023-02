VÍDEO: Cobra é capturada em canal no Curió-Utinga, em Belém; animal teria cerca de quatro metros

Uma cobra sucuri foi encontrada em um canal localizado no bairro do Curió-Utinga, nas proximidades da Passagem Jairo Moura, em Belém, na noite de quarta-feira (15). O animal foi capturado por moradores do local, que afirmam que a serpente teria uma média de 4 metros. O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) foi acionado e realizou o resgate da sucuri.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o réptil é capturado pelos moradores. O animal apareceu durante a noite, após as fortes chuvas que atingiram Belém e provocaram alagamentos na tarde de ontem (15).

Em outra imagem, as pessoas colocam o ofídio em uma espécie de camburão, que é entregue aos agentes do BPA, vinculado à Polícia Militar do Pará. A serpente é levada na viatura policial. O animal deve ser devolvido para a natureza depois de passar por exames.

Assista:

Registros de captura de cobras na Grande Belém

Não é a primeira vez que uma cobra é encontrada nas proximidades do mesmo canal. Em maio de 2021, moradores descobriram que uma sucuri alojada na encanação era a razão da falta d’água no Curió. Lembrando que o bairro abriga uma das maiores reservas ambientais da capital, o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna.

Em toda a Grande Belém, durante o mês de janeiro de 2023, 21 ofídios foram resgatados pelo Batalhão de Polícia Ambiental. No Pará, só no início de fevereiro, há pelo menos mais três registros de cobras encontradas fora de seu habitat: uma surucucu-de-fogo em São Miguel do Guamá, uma sucuri nas proximidades do Canal do Galo, no bairro da Sacramenta, em Belém, e uma sucuri em Altamira.

O que fazer ao encontrar uma cobra no meio urbano?

A postura dos moradores do Curió-Utinga, de capturarem uma cobra por conta própria ao encontrá-la fora de seu habitat, não é recomendada pelo BPA. A unidade orienta à população que não se aproxime de serpentes. Ao encontrar um animal silvestre nessas situações, o importante é acionar a PM, por meio do 190, para realizar o resgate de forma técnica e segura.

Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é crime ambiental, diz o artigo 29 da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. A pena pode ser de seis meses a um ano de detenção e multa.