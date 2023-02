Moradora descobre sucuri de 4 metros no quintal de casa em Altamira

Na manhã da última quarta-feira (8), uma moradora do bairro Mutirão, em Altamira, no sudoeste do Pará, encontrou uma sucuri de aproximadamente 4 metros no quintal de sua residência. Ela desconfiou que havia algo estranho depois que duas galinhas da sua criação desapareceram e decidiu vasculhar o espaço. Ao se deparar com o réptil, ela acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, que conseguiu remover a cobra. Durante a captura, ela chegou a expelir uma galinha como forma de autodefesa. Apesar do susto, ninguém da casa se feriu. Com informações do site Confirma Notícia.

"Quando ela se alimenta, devido ao estresse, o meio de defesa dela é regurgitar todo e qualquer alimento que ela tenha ingerido para se tornar mais ágil e conseguir se defender", explicou o sargento Paulo Freire, do 9º Grupamento Bombeiro Militar (9º GBM). Após a captura do réptil, ele esclareceu que o procedimento adotado no caso de qualquer animal silvestre que seja encontrado em perímetros urbanos é fazer a soltura em seu habitat natural, principalmente em se tratando de ofídios. Depois de resgatados, esses animais são levados para um local longe da presença de seres humanos.

"Nós, aqui do Corpo de Bombeiros, estamos habituados com esse tipo de trabalho porque recebemos um treinamento. Mas, é preciso muito cuidado no manejo desses animais porque algumas espécies têm peçonha, ou seja, são venenosas. Mas não é todo mundo que sabe diferenciar só de olhar, portanto, toda e qualquer espécie tem que ser tratada como peçonhenta", ressaltou Paulo Freire. A cobra, conhecida popularmente como Anaconda, não é venenosa, mas pode matar por contrição, ou seja, sufocamento. O animal tem o hábito de emboscar a presa e espera o momento ideal de atacar.

O bombeiro militar contou também como o CBMP atua nessas ocorrências: "Nós utilizamos de duas situações. Primeiramente, a segurança do militar, nós temos um equipamento chamado cambão e, em último caso, se não tiver como efetuar a captura utilizando esse equipamento, podemos fazer com a mão mesmo porque já temos treinamento para isso".

Casos recentes na Grande Belém

No dia 4 de janeiro de 2023, o jornal O LIBERAL publicou uma notícia sobre a cobra sucuri encontrada no ralo do banheiro de uma residência localizada no bairro do Guamá, em Belém. No dia 23 de janeiro deste ano, a estudante Isadora Rodrigues, 21 anos, passou por um grande susto ao se deparar com uma cobra no capô do carro, na hora em que deixava a faculdade onde estuda, na avenida Governador José Malcher com a Generalíssimo Deodoro, também na capital paraense.

Moradores do bairro do Telégrafo, em Belém, acharam uma cobra de quase de quase dois metros de comprimento no início da manhã do dia 30 de janeiro de 2023. O animal estava enrolado nos galhos de uma árvore à beira do canal São Joaquim, na passagem Tancredo Neves. Uma cobra chamou a atenção de moradores do bairro da Sacramenta, na capital, no dia 2 de fevereiro deste ano. O réptil apareceu na avenida Pedro Álvares Cabral, entre as travessas Barão do Triunfo e Angustura, em frente ao Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia).

No dia 4 deste mês, o jornal O LIBERAL publicou uma notícia sobre a cobra encontrada em uma residência localizada no bairro do Umarizal, no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. O morador de uma residência da área chegou a pisar na serpente, mas, por sorte, não foi atacado por ela.

O que fazer ao encontrar uma cobra ou outro animal silvestre no meio urbano?

De acordo com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), cerca de mil animais foram resgatados entre os meses de janeiro e julho do ano passado. Só no mês de novembro, cinco cobras foram capturadas na Região Metropolitana de Belém. O período chuvoso aumenta a possibilidade de encontrar animais silvestres nos ambientes urbanos. Ao encontrar um animal nessas situações, o importante é ligar para o 190.

Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é crime ambiental, diz o artigo 29 da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. A pena pode ser de seis meses a um ano de detenção e multa.

Segundo o capitão Israel Souza, do CBMPA, jiboia e sucuri são espécies típicas da região amazônica. As principais diferenças entre as duas espécies é que a sucuri possui escamas esverdeadas, já a jibóia tem é acinzentada com manchas mais visíveis. A principal diferença entre as peçonhentas e as não venenosas está na cabeça do animal. Enquanto as primeiras têm cabeça fina, as segundas possuem cabeças maiores.