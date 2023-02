Morador do bairro do Umarizal encontra cobra dentro de casa; vídeo

Uma cobra foi encontrada em uma residência localizada no bairro do Umarizal, no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. Segundo o áudio do vídeo, que circula nas redes sociais, o morador da casa chegou a pisar na serpente, mas, por sorte, não foi atacado por ela.

A suspeita é de que o animal teria saído de um esgoto a céu aberto - valão - nas proximidades da casa. De acordo com especialistas consultados pelo O Liberal, a possibilidade é que a cobra seja da espécie Chironius scurrulus, conhecida popularmente como surucucu-de-fogo, e não é venenosa.

Com as fortes chuvas que atingem o estado, o registro de cobras encontradas fora de seu ambiente natural aumentou nas últimas semanas. Só nas duas últimas semanas, em Belém, pelo menos três cobras foram avistadas, em locais como carro e residência.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) informações sobre o registro e se houve o resgate do animal, em São Miguel do Guamá, além do aumento da incidência de casos, e aguarda um retorno.

O que fazer ao encontrar uma cobra ou outro animal silvestre no meio urbano?

Ao encontrar um animal silvestre nessas situações, o importante é ligar para o 190. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é crime ambiental, diz o artigo 29 da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. A pena pode ser de seis meses a um ano de detenção e multa.