Moradores do Telégrafo encontram cobra enrolada nos galhos de árvore na beira do canal São Joaquim

Moradores do bairro do Telégrafo acharam uma cobra de quase de quase dois metros de comprimento no início da manhã desta segunda-feira (30) enrolada nos galhos de uma árvore à beira do canal São Joaquim, na passagem Tancredo Neves, em Belém.

Outros residentes que passavam no local perguntavam a mesma coisa: em que vegetal estava o réptil. Assim que viam a tranquilidade do animal no vegetal, se espantavam.

O comerciante Mauro Gaia, 49 anos, tem um ponto de venda de alimentos em frente ao local onde a cobra foi encontrada. Ele disse à redação integrada de O Liberal que algumas pessoas foram se aventurar na captura de manga, por volta de 6h. O que eles não esperavam ao se aproximarem do vegetal, era o encontro da cobra.

Mauro afirmou que foi o responsável por entrar em contato com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). Entretanto, a cobra estava, aproximadamente, a três metros de altura do chão e isso teria prejudicado os militares no resgate.

“Um pessoal foi pegar manga na árvore e, quando olharam para cima, viram a cobra abraçada nos galhos. Foi um baita susto, mas nada anormal. Entrei em contato com a polícia. Eles vieram, mas não conseguiram resgatá-la. Eles (policiais) pediram que quando ela (cobra) estivesse mais perto do chão, era para ligar. Essa situação virou coisa rotina para nós. Há quatro meses achamos uma cobra de sete metros aqui no canal. Outra vezes, encontramos cobras rastejando pela rua”, relatou Gaia.

Apesar de estar sossegada nos galhos e de não apresentar ameaça de perigo às pessoas, algumas crianças e adultos teriam jogado pedras no animal para que caísse do local onde estava. “Uns meninos e rapazes chegaram a jogar pedra na cobra para que ela tombasse. Pedi que não fizessem isso, porque não está trazendo risco para ninguém”, condenou o vendedor.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Militar sobre o resgate da cobra e aguarda retorno.

Saiba o que fazer quando encontrar uma cobra

Em encontro com animais peçonhentos ou selvagens, é necessário que a população entre em contato com a PM por meio do número 190. As autoridades pedem que o bicho não seja machucado e, de preferência, o deixe isolado para que não ocorra nenhum acidente.