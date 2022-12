Vizinhos se assustam com cobra, acionam bombeiros e desfecho surpreende

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado, na última segunda-feira (12), para atender uma suposta ocorrência de aparição de animal silvestre em Araxá, no Triângulo Mineiro. No entanto, ao chegar no local, a equipe se deparou com uma surpresa: a "cobra” era de borracha. Com informações do Metrópoles.

O “animal” estava entrelaçado entre as grades do portão de uma residência. Os agentes verificaram que a serpente de borracha havia sido colocada propositalmente naquele local.

A equipe dos bombeiros recolheu o objeto e devolveu à moradora da residência, que informou que o brinquedo pertencia aos filhos dela. A solicitante não estava mais no local quando os militares chegaram.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)