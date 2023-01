Cobra é encontrada no ralo do banheiro de casa no bairro do Guamá, em Belém; vídeo

Uma cobra sucuri foi encontrada no ralo do banheiro de uma residência. Segundo informações que circulam nas redes sociais, junto a um vídeo, que mostra uma tentativa frustrada de captura da serpente, a casa está localizada no bairro do Guamá, em Belém.

Nas imagens, um homem tenta puxar a sucuri pelo rabo, com o auxílio apenas de uma luva e de um pedaço de pau. Apesar dos perigosos esforços, o animal, que pode chegar a seis metros de comprimento e ultrapassar 200 quilos, "vence" o homem na força e consegue fugir pelo encanamento residencial.

A Redação Integrada de O Liberal questionou ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) e ao Corpo de Bombeiros Militar (CBM) se houve o acionamento, e aguarda um posicionamento.

O que fazer ao encontrar uma cobra ou outro animal silvestre no meio urbano?

De acordo com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), cerca de mil animais foram resgatados entre os meses de janeiro e julho do ano passado. Só no mês de novembro, cinco cobras foram capturadas na Região Metropolitana de Belém. O período chuvoso aumenta a possibilidade de encontrar animais silvestres nos ambientes urbanos.

Ao encontrar um animal nessas situações, o importante é ligar para o 190.

Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é crime ambiental, diz o artigo 29 da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. A pena pode ser de seis meses a um ano de detenção e multa.