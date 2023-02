Chuva rápida causa alagamentos e dificulta o trânsito na tarde desta quarta em Belém

Apesar de não tão demorada, a chuva no início da tarde desta quarta-feira (15) provocou novos transtornos no trânsito de Belém. Condutores de motocicletas e carros particulares fizeram algumas manobras para escapar da água. E pedestres tiveram dificuldade na hora de atravessar alguma rua e subir no ônibus e acabaram colocando as pernas para molhar.

Na avenida João Paulo II, na esquina com o travessa Mauriti, no bairro do Marco, o fluxo de veículos registrou lentidão por volta das 15h, por conta de um ponto de alagamento. Alguns pedestres tiveram dificuldades de andar até mesmo pela calçada, pelo nível em que a água estava.

Já na Rua dos Pariquis com a travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Batista Campos, a situação não foi diferente. Um ponto de alagamento trouxe dor de cabeça para os motoristas, que tiveram dificuldades de condução.

Na Cremação, a reportagem registrou outro ponto alagado após a chuva. Na Rua dos Mundurucus, com a avenida Alcindo Cacela, alguns veículos não conseguiram atravessar pela via e optaram por dar meia-volta e a escolheram pegar outro caminho.

Previsão de chuvas acima do índice normal até o mês de abril

No dia 3 de fevereiro, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), por meio do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, divulgou o Boletim de Análise e Previsão Climática. Até o mês de abril, há previsão de chuvas acima do normal, em todo o território paraense, o que caracteriza o popularmente chamado inverno amazônico.

Na previsão climática para o Estado está exposto que o acumulado de chuvas no trimestre, de fevereiro até abril, haverá predomínio de chuvas nas categorias acima do normal e muito acima do normal no extremo norte do Pará, incluindo a Região Metropolitana de Belém, e acima do normal entre a porção norte e central. Na faixa sul, onde está o município de Conceição do Araguaia, por exemplo, o acumulado do trimestre evidencia oscilação entre as categorias normal e abaixo do normal.

Fevereiro

Ainda segundo a Semas, no prognóstico de precipitação para este mês de fevereiro há indicativo de chuvas acima do normal em grande parte das porções central e norte do estado. A exceção fica para o sul do Pará e uma área entre o Baixo Amazonas e o oeste do Marajó, que devem apresentar chuvas na categoria normal. Não se descartam pontos isolados no sul do estado com chuvas na categoria abaixo do normal.

Os meses de março e abril terão chuvas na categoria acima do normal, que deverão prevalecer na porção norte do estado. O extremo Sul do Pará deve oscilar entre chuvas nas categorias normal e abaixo do normal.