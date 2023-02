Cobra é capturada em lixeira de posto de combustível

Uma cobra foi encontrada em um posto de combustível no município de Ipameri, no sudeste de Goiás, na última segunda-feira (20). Os bombeiros militares foram acionados e realizaram o resgate do animal, que foi retirado de uma lixeira do estabelecimento, conforme mostram as imagens divulgadas pela corporação.

Segundo a corporação, a serpente estava nas imediações do posto, localizado no centro de Ipameri, quando foi encontrada. A operação de resgate durou cerca de 30 minutos. O réptil deve passar por exames antes de ser solto em uma reserva ambiental próxima à cidade.

Uma médica veterinária, ouvida pelo G1 Goiás, analisou as fotos e explicou que a cobra aparenta ser da espécie Pseudoboa nigra, popularmente conhecida como cobra-preta ou muçurana. A espécie não é venenosa.