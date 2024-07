Cobra 'gigante' assusta morador em lago; veja o vídeo!

Um vídeo que mostra uma cobra gigante em um lago, começou a circular nas redes sociais, neste domingo (30). Registro foi feito pelo comerciante Agnaldo Teles Barbosa, que estava passeando no Lago de Porto Nacional, no estado do Tocantins.

Na gravação o empresário brinca: "Para quem gosta de banhar aqui no lago". Impressionados, internautas reagiram nos comentários: "Misericórdia", comentaram alguns, "Lago de porto não é pra amadores", disse outro. "Uns 3 metros, será?", tentou adivinhar uma terceira.

Apesar do susto, a cobra estava morta. Veja o vídeo:

Ao portal G1, Agnaldo contou que dias atrás tinha filmado a pele de outra cobra bem grande boiando no lago. Acostumado a viajar pela região, o homem revelou que sente um pouco de medo às vezes.

"Esse lago aqui de Porto também tem jacaré grande demais, principalmente beirando a ponte. Quando estavam construindo a ponte havia jacarés grandes. Esse lago esconde muito bicho aí. A gente que é corajoso de banhar. Eu mesmo banho direto nesse meio desse rio aí, mas é confiando na sorte", comentou.



(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)