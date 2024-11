Luan Santana e Jade Magalhães se casam no civil e comemoram em casa

Luan Santana e Jade Magalhães estão oficialmente casados. A cerimônia de união dos dois ocorreu na noite da última quinta-feira (28) e foi uma celebração intimista na casa do cantor, apenas com familiares e amigos próximos do casal.

De acordo com a assessoria de comunicação do artista, o casamento foi realizado apenas no civil. Houve também uma celebração com um jantar em um restaurante em AlphaVille.

Os padrinhos de casamento escolhidos pelo casal foram Bruna Santana, irmã do sertanejo, e Pedro, irmão da influenciadora.

História do casal

Jade e Luan estão juntos desde 2008 e se conhecerem nos bastidores de um show, na cidade natal do cantor. Naquele ano, Luan só tinha 17 anos e estava no início da carreira.

Os dois chegaram a noivar e morar juntos, mas anunciaram a separação em 2020. Eles ficaram quatro anos separados, mas em fevereiro deste ano, Luan confirmou que havia reatado com Jade. Atualmente a esposa do cantor está grávida de sete meses.