Morre o ator Gerson Brenner, aos 66 anos

O ator Gerson Brenner morreu aos 66 anos nesta segunda-feira (23). A informação foi confirmada por familiares. A causa da morte não foi divulgada.

O artista convivia há décadas com sequelas de um atentado ocorrido em 1998. Antes do episódio, Brenner participou de diversas novelas de destaque na televisão brasileira.

Entre os trabalhos mais conhecidos estão produções como Rainha da Sucata, Corpo Dourado e Deus nos Acuda.

Atentado que marcou a vida de Gerson Brenner

Em 17 de agosto de 1998, aos 38 anos, Gerson Brenner foi baleado na cabeça durante um assalto na rodovia Ayrton Senna. Na ocasião, ele viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro para gravar as cenas finais da novela Corpo Dourado.

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Os criminosos haviam espalhado pedras na estrada para forçar a parada de veículos. Ao tentar trocar o pneu do carro, que havia sido furado, o ator foi abordado e baleado. O disparo atravessou o lado esquerdo do cérebro.

Brenner foi encontrado por caminhoneiros e levado ao hospital em coma profundo. Ele passou por cirurgias e permaneceu 23 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os três assaltantes, com idades entre 19 e 25 anos, foram presos dias depois e confessaram o crime. Na época, o ator aguardava o nascimento da segunda filha com a ex-esposa, Denize Tacto.

Trajetória de Gerson Brenner na televisão

A estreia de Gerson Brenner na televisão ocorreu na novela Kananga do Japão (1989), exibida pela extinta TV Manchete.

Ao longo da carreira, o ator participou de diversas produções da televisão brasileira, entre elas:

Top Model (1989)

Perigosas Peruas (1992)

Tocaia Grande (1995)

Rainha da Sucata

Deus nos Acuda

O último trabalho do artista na televisão foi na novela Corpo Dourado, em 1998. A participação na produção foi interrompida após o atentado.

Vida após o atentado

Após o episódio, Gerson Brenner passou a conviver com sequelas graves, incluindo limitações motoras, dificuldades na fala e comprometimentos cognitivos.

Ele vivia em São Paulo sob os cuidados da esposa, que conheceu durante o tratamento. Os dois se casaram em 2014.