TBT: Tragédia com Gerson Brenner completa 25 anos; relembre

No dia 17 de agosto de 1998, há exatos 25 anos, Gerson Brenner viajava de São Paulo ao Rio de Janeiro para gravar o último capítulo da novela Corpo Dourado, da TV Globo. O seu personagem Jorginho era par romântico da atriz Danielle Winits.

Por volta das 4h da manhã, a viagem foi interrompida. Gerson estava na estrada quando sofreu uma emboscada criminosa.

A Polícia Rodoviária Estadual já encontrou o ator caído ao lado do carro e pedras jogadas na pista. Os dois pneus do lado esquerdo do automóvel estavam estourados e um deles chegou a ser trocado. Nas mãos de Gerson tinha graxa. Dinheiro e objetos de valor que estavam no interior do veículo do ator não foram levados pelos bandidos.

Até hoje, não se sabe ao certo o que ocorreu. Há uma hipótese de que o ator tenha reagido a um assalto. Na ocasião, Gerson levou um tiro na cabeça, perdeu massa encefálica e acabou sendo levado primeiramente para a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí (SP). Depois ele foi transferido para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, e ficou na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em coma por 16 dias.

Hoje, 25 anos depois, o ator ainda luta para se movimentar, falar e se alimentar. Ele mora em uma casa na Zona Sul de São Paulo, com a psicóloga Marta Mendonça, com quem Gerson é casado há mais de duas décadas. Gerson Brenner, hoje com 63 anos, era um dos principais galãs de novela da década de 1990.