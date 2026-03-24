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Anitta relata desespero nas redes após irmão ficar 'preso' em Paris

O irmão da cantora teve sua jaqueta com passaporte furtada e não consegue sair do aeroporto

O Liberal
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Situação ocorreu durante viagem de aniversário da cantora com a família (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora Anitta usou as redes sociais nesta terça-feira (24) para pedir ajuda aos seguidores após um imprevisto durante a viagem de aniversário com a família. A artista relatou que o irmão, o empresário Renan Machado, ficou “preso” em Paris durante uma conexão aérea.

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Segundo a cantora, o problema começou ainda no aeroporto, quando o irmão teve a jaqueta furtada enquanto passava pelo raio-X. O documento de viagem estava no bolso da peça. “Pegaram a jaqueta do meu irmão no raio X e estava com passaporte dentro. Ele pediu ajuda no aeroporto, foi no achados e perdidos para ver se alguém pegou por engano e depois tentou devolver, procurou a polícia, todo mundo, e ninguém achou”, disse.

Sem o passaporte, Renan enfrenta dificuldades para deixar o local. De acordo com o relato, ele não conseguiu sair do aeroporto e segue aguardando uma solução. “Além de ter sido furtado e levaram o passaporte dele, ele está preso em Paris e a polícia não deixa nem ele sair do aeroporto. E ele está lá preso e ninguém encontra uma solução. Eu estou desesperada”, afirmou Anitta. 

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