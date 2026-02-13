Capa Jornal Amazônia
Cultura

Luana Piovani critica Luciano Huck após vídeo do apresentador com Virginia

Estadão Conteúdo

Luana Piovani criticou Luciano Huck nas redes sociais após o apresentador divulgar, nessa quinta-feira, 12, um vídeo em que aparece ao lado de Virginia Fonseca para anunciar a participação da influenciadora no próximo Domingão com Huck.

Nos stories, a atriz afirmou estar desapontada com o apresentador da Globo e o classificou como "vendido" e "ganancioso". Piovani também ironizou o conteúdo do vídeo publicado por Huck.

"Nossa! Que texto bom, engraçado e criativo só que não. Eu gostava dele quando ele era só um abastado e inteligente, mas aí, para variar, pirou na ganância. Vendidaço. Já ela", escreveu.

O Estadão procurou a equipe de Luciano Huck para comentar as críticas de Luana e aguarda retorno.

Essa não é a primeira vez que Luana Piovani faz críticas públicas a Virginia Fonseca. No ano passado, a atriz comentou o depoimento da influenciadora na CPI das Bets e afirmou: "Eu fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela."

Em outra ocasião, Piovani também reagiu a um vídeo em que Virginia aparece sambando no primeiro ensaio de rua da Grande Rio, após iniciar aulas com Carlinhos Salgueiro. "Ele é bem maravilhoso, mas não faz milagre. Aliás, se alguém souber quem faz, tô precisando de dois aqui", escreveu.

A atriz voltou ao tema ao comentar o papel de influenciadores digitais durante o projeto Conversa de Bar. Na fala, ela citou Virginia como exemplo ao abordar responsabilidade social e o impacto desse tipo de figura pública. "Se eu pegar o telefone dessas quatro mesas, com certeza tem um bando de gente aqui que segue a Virgínia. Gente, tudo de bom para ela. Família, três filhos, maravilhoso. Deus abençoe. (...) Mas não é por isso que não está claro (...) que as pessoas têm que ter responsabilidade social. Se você virou uma pessoa que fala e todo mundo escuta, p****, Se liga no que você está falando", disse.

Vídeo anuncia participação de Virginia no programa

A publicação que motivou o comentário mostra Luciano Huck e Virginia simulando uma conversa por telefone. No início, o apresentador faz referência a uma música viral associada ao nome e à marca de cosméticos dela.

"Você topa vir sambar no Domingão?", continua o apresentador. "Se chamar a Grande Rio eu topo na hora!", responde a rainha de bateria da escola de samba.

O vídeo termina com a revelação de que Virginia já estava nos bastidores do programa e pronta para entrar no palco.

A gravação na Globo acontece após Virginia encerrar o contrato com o SBT no fim de janeiro. A edição vai ao ar no próximo domingo, 15, e deve mostrar os bastidores da influenciadora como Rainha de Bateria da Grande Rio antes da estreia dela na Sapucaí.

Palavras-chave

TV

DOMINGÃO

LUCIANO HUCK

VIRGINIA

LUANA PIOVANI

CRÍTICA
Cultura
