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Paraense Mítico leva o fenômeno Podpah para palcos das universidades de Harvard e MIT nos USA

Ao lado de Igão e Victor Assis o apresentador paraense discute a nova era da mídia digital em uma das maiores instituições de ensino do planeta

O Liberal
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Mítico, Igão e Victor Assis: Podpah direto para os palcos de Harvard e do MIT para contar como a nossa verdade revolucionou a comunicação do Brasil (Natã Figueiredo)

O cenário da comunicação global ganha um sotaque paraense com a confirmação de que o apresentador e influenciador Mítico, natural de Belém, será um dos destaques da 12ª edição da Brazil Conference. Ao lado de seu parceiro Igão e do CEO do grupo Victor Assis, o comunicador paraense levará a história de sucesso do Podpah para os prestigiados palcos da Universidade de Harvard e do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), em Cambridge, nos Estados Unidos. O evento, que ocorre nos dias 28 e 29 de março, é organizado anualmente pela comunidade acadêmica brasileira em Boston e reúne as mentes mais influentes do país para debater o futuro de diversos setores.

No painel intitulado “A nova Comunicação do Brasil: o fenômeno Podpah”, o trio compartilhará a trajetória que transformou um canal de entrevistas em um dos maiores movimentos culturais e de mídia digital da atualidade. Para o público do Pará, ver Mítico, que iniciou sua carreira na internet de forma independente e hoje comanda uma estrutura com mais de 30 milhões de seguidores, ocupar um espaço de fala em instituições de excelência mundial é um símbolo de representatividade e talento regional. A mediação do debate ficará a cargo de Preto Zezé, representando a CUFA (Central Única das Favelas), reforçando a conexão do projeto com as bases populares e a cultura das periferias brasileiras.

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“Existir um ambiente que se discute o futuro do Brasil já é muito legal, ser convidado para participar e contribuir para essas discussões é uma honra muito grande. Estamos empolgados porque gostamos muito de falar sobre nossa trajetória e inspirar outras pessoas”, completa Mítico.

A participação de um paraense de destaque em Harvard sublinha a força da criatividade nortista na construção da nova era digital. O painel será transmitido ao vivo pelo site oficial da conferência, permitindo que os fãs acompanhem em tempo real como o Podpah se tornou uma emissora digital capaz de ditar tendências e revolucionar o entretenimento. Para Mítico, levar a vivência de Belém e a autenticidade que o consagrou até o coração acadêmico dos Estados Unidos é, sem dúvida, um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira, consolidando-o como uma referência nacional que nunca esqueceu suas raízes.

Além do Podpah, estarão presentes a cantora Vanessa da Mata, a empreendedora Bianca Andrade, fundadora da Boca Rosa Company, André Corrêa Lago, presidente da COP30, e Duda Lima, estrategista em marketing político. A diversidade de convidados reforça a proposta da conferência de conectar diferentes visões e experiências para ampliar o debate e estimular soluções inovadoras.

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