VÍDEO: Participante é eliminada de Big Brother Argentino e fãs causam confusão na porta de emissora

A noite de terça-feira (18) foi marcada por fortes emoções no "Gran Hermano 11", o Big Brother da Argentina. Juliana "Furia" Scaglione, uma das participantes favoritas da temporada, foi eliminada em um paredão apertado contra Martín "el Chino", com 62,4% dos votos. A decisão do público gerou grande revolta entre os fãs da sister, que se reuniram na porta da emissora, Telefe, para protestar contra o resultado.

Em vídeos publicados pelo portal de notícia Clarín é possível ver os fãs da participante gritando e chorando no portão da emissora. Além disso, eles teriam impedido a entrada e saída de outras pessoas.

Considerada uma das favoritas ao prêmio, Furia se destacou por sua personalidade forte e marcante durante sua trajetória no reality. No entanto, seu temperamento impulsivo e as constantes brigas com outros participantes também lhe renderam muitas críticas.

Em um dos episódios mais controversos da temporada, a sister fez comentários considerados preconceituosos sobre pessoas com HIV, gerando grande repercussão negativa nas redes sociais. Apesar das críticas, a sister também conquistou a simpatia de muitos espectadores, especialmente após ter sido diagnosticada com leucemia durante o programa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)