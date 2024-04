Participante do Big Brother descobre leucemia durante o programa na Argentina

Uma participante do "Big Brother" da Argentina, o "Gran Hermano", recebeu o diagnóstico de leucemia dentro do reality show. Os exames foram realizados por Juliana Furia Scaglione, de 33 anos, ainda no confinamento.

Ela recebeu o diagnóstico na última segunda-feira (22/04). O estado de saúde de Furia havia gerado especulações dentro da casa, já que ela foi levada ao Sanatório Los Arcos duas vezes em menos de sete dias.

Furia deu a notícia aos colegas: "Gente, eu tenho leucemia e não é brincadeira, não é piada". Porém, a sister decidiu continuar no reality.

"Eu tenho leucemia no estágio um. Não preciso tratá-la, apenas tirar sangue todos os meses. Pode ser que aos 40 anos eu tenha estágio três e estaremos ferrados", disse Furia.

"Perguntei o que tenho que fazer e é o que eu faço: um estilo de vida saudável, não fumo tanto, não posso treinar como treinava, ou seja, não posso ser um atleta de alto rendimento. Só preciso tirar sangue", disse.

VEJA MAIS

Furia ainda contou como está se sentindo: "Fiquem tranquilos, estou bem, senão não poderia estar aqui. Minha ideia é seguir em frente com tudo isso, que é a minha vida. (...) Quero que fique claro que esse jogo não fez nada para eu estar assim hoje. Acho que foi tudo que aguentei com minha família, a raiva que tenho, as coisas que não perdoei e que tenho que me libertar e curar, tenho que deixar ir".