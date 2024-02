Integrante de reality argentino sai do banheiro sem calcinha para atender o big fone e viraliza

Na noite desta terça-feira (13), no "Big Brother" da Argentina, o 'Gran Hermano' teve um momento muito curioso. A participante Furia Scaglione se tornou um dos nomes mais comentados na internet no país ao sair correndo do banheiro, só de blusa e sem a roupa de baixo, para atender o Big Fone.

Assista:

A cena viralizou. Furia é uma das candidatas favoritas do programa de confinamento e, para os fãs argentinos do programa, isso prova o protagonismo da participante.