Ao vivo, participante do 'BBB argentino' desiste do programa após receber ameaça

O programa Gran Hermano é o Big Brother argentino e assim como a versão brasileira, a casa está movimentadíssima. Na última eliminação do programa, uma das participantes desistiu do programa ao vivo. Segundo Agostina Spinelli, Fúria, a participante que permaneceu na casa, disse que iria 'matar todos' do programa e se sentiu ameaçada.

VEJA MAIS:

Segundo a participante, ela se sentiu ameaçada quando Fúria, no jantar dos emparedados, disse que “ia matar todos”. “Eu quero sair da casa nesse momento, não quero viver com alguém que me ameaça de morte”, disparou ela, ao ouvir o apresentador anunciando o resultado. Enquanto isso, Fúria abraçava os aliados e agradecia seus fãs aos gritos: “Obrigada, furiosos! Deixem ela ir”.

Santiago Del Moro, comandante da atração, pediu silêncio e afirmou que a participante poderia sair quando quisesse, assim como qualquer um dos jogadores. “Esperem um minuto, silêncio, eu quero falar. Agostina, esse é o momento do Lisandro, mas se você quiser ir agora a porta está aberta para você. Pode pegar sua mala e sair”, informou ele. O programa, então, seguiu mostrando a despedida do rapaz.

Mais tarde, a edição exibiu a conversa de Agostina com o apresentador. No confessionário, Santiago tentou convencê-la a ficar na casa até o dia seguinte, caso quisesse repensar a decisão. Mas ela foi firme, mesmo aos prantos, e desistiu oficialmente da disputa.

“Agos, esse é um jogo que milhões de pessoas querem entrar. Se você quiser ir, pode ir, mas se abandonar o jogo não pode voltar. Eu gostaria que você pensasse pelo menos até amanhã”, explicou. “Tenho medo, Santiago, tenho medo dessa menina. Não posso dormir com alguém que disse que ia me matar. Foi uma ameaça! Primeiro é a minha vida”, desabafou Agostina.

“O canal tem câmeras 24 horas, monitorando o comportamento de todos os jogadores. Quando eles precisam ser punidos, são punidos, nós chamamos atenção. Se você se sentiu mal ou ameaçada, não tem que estar aqui. Não quero te ver assim, mas não quero que se arrependa amanhã. Mas se você acredita que precisa sair, vai. Só queria essa última oportunidade para te dar a chance de repensar. Nos vemos aqui fora”, concluiu o apresentador.