Tadeu Schmidt revela fetiche inusitado de esposa: 'Me achava um tesão jogando Mario'

Uma declaração de Tadeu Schmidt, de 48 anos, viralizou nas redes sociais após o apresentador revelar um fetiche inusitado de sua esposa, Ana Cristina.

Em entrevista ao Flow Podcast, o apresentador revelou que Ana Cristina ficava excitada quando o via jogar Mario: “Ela me achava um tesão jogando Mario”, revelou Tadeu. Segundo o jornalista, a sua esposa até mesmo vibrava quando ele fazia certas jogadas no controle de videogame: “Ai, mozão, que lindo, que lindo, ai ai ai”, dizia Ana Cristina, segundo o apresentador.

A excitação de Ana Cristina com o jogo se tornou até mesmo um código entre o casal, que dizia “vamos jogar um Mario” quando queria fazer uma coisa mais “safadinha”, confessou Tadeu. O apresentador e Ana Cristina estão casados desde 2000 e têm duas filhas, Valentina e Laura.

O que é um fetiche?

Um fetiche é uma atração sexual direcionada a objetos, partes do corpo ou situações específicas, fora do âmbito convencional. É um desejo intenso que pode ser despertado por materiais como couro, látex ou pés, por exemplo. Essas preferências podem ter origens variadas, desde experiências pessoais até influências culturais.

É importante ressaltar que ter um fetiche não é necessariamente problemático, desde que seja consensual e não cause danos a si ou a outros. Cada pessoa tem seus próprios gostos e desejos, e o importante é respeitar as escolhas e limites de cada um.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)