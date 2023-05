Durante show, Ivete Sangalo surpreende o público ao falar sobre fetiche inusitado

Ivete Sangalo não tem papas na língua, além de ser uma das cantoras mais queridas do Brasil, ela esbanja carisma nas suas apresentações. Durante um show, a artista causou ao ter uma fala corajosa na frente da plateia e assumir o que faz na hora H.

“Vai dizer que vocês nunca usaram sorvete na hora da sacanagem? Nunca usaram?”, indagou a estrela na frente da multidão de fãs.Na sequência, Ivete Sangalo se direciona para um fã e sem papas na língua faz uma pergunta direta: “Você já usou? Sorvete? Leite condesado"?, e arranca risos do público.

Vale destacar que a cantora brilhou nos Estados Unidos neste final de semana, ao participar de um evento, em parceria com a BrazilFoundation, organização que promove a filantropia sustentável no Brasil. Gisele Bündchen promoveu na noite do sábado (20), o Gala do Fundo Luz Alliance, em Miami, e a cantora baiana foi a atração musical.

VEJA MAIS