Ator de 'Turma da Mônica' causa polêmica ao admitir fetiche escatológico; saiba quem é Gustavo Scat

O ator Fernando Mais, conhecido por interpretar o personagem Zecão no filme "Turma da Mônica: Laços" (2019), se viu envolvido em uma grande polêmica ao admitir ter desejos sexuais considerados incomuns. Recentemente, ele foi identificado como o responsável pelo controverso perfil no Twitter denominado Gustavo Scat, que também é autor de um livro sobre fetiches escatológicos, envolvendo prazer com fezes. Após a revelação, o ator enfrentou críticas nas redes sociais e decidiu se manifestar publicamente.

Através do Instagram, Fernando lamentou os comentários negativos e compartilhou um vídeo em que manipula um pote de creme de avelã com os dedos, chegando até mesmo a levar os dedos à boca. "Que nojo dos comentários maldosos. O ser humano é uma merd*".

"O Twitter fala cada coisa da gente, né? Desculpa estar aqui no banheiro, mas eu achei conveniente, é o único lugar de onde eu estou que eu posso falar com vocês nessa intimidade toda. Cara, Felipe Neto entrou em contato comigo, tem noção da cagada? Nunca imaginei que eu ia misturar essas duas coisas, mas a vida é difícil", acrescentou em suas postagens.

Os comentários do público foram bastante críticos ao ator, especialmente por seu envolvimento em um filme voltado para o público infantil. Em resposta, Fernando pediu que não relacionassem suas preferências sexuais incomuns com sua carreira artística.

"Não associem os trabalhos que eu fiz a isso. Esse trabalho que vocês associaram na internet está gravado há três anos, você já assistiu a isso aí comendo pipoca, vendo minha cara, e nem lembra ", concluiu Fernando Mais.

Entendendo a polêmica

O perfil conhecido como Gustavo Scat, que chamou a atenção no Twitter, compartilhou imagens explícitas relacionadas ao fetiche escatológico. Além disso, o próprio ator Fernando Mais lançou um livro intitulado "Quero Scat", que serve como um guia contendo entrevistas e relatos sobre a prática sexual envolvendo fezes, urina e flatulência.

"Este livro traz textos autorais de Gustavo Scat, um cara bissexual que desde a infância descobriu os seus desejos escatológicos e, aos 23 anos, ficou conhecido por criar um blog para encontrar e ajudar outras pessoas", revela a sinopse.

"O livro traz suas lembranças, as explicações dos seus fetiches e seus porquês, origens, gatilhos, conselhos e cuidados, como encontrar pessoas, consulta com psicólogo, dicas de como praticar, matérias curiosas e relatos de experiências sexuais sujas", conclui a descrição da obra.