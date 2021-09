De micro biquíni, Monique Alfradique posa na beira da piscina e empina o bumbum

Monique Alfradique deixou os internautas babando na última quinta-feira (2) ao publicar uma foto de biquíni e à beira mar. A atriz esbanjou boa forma usando um modelito de tricô e foi elogiada pelos fãs. As informações são da Revista Quem.

"#TBT do calor, do bronze e da praia... Hoje o sol apareceu junto com a saudade do verão!", escreveu na legenda da publicação.

É claro que não faltaram elogios à musa. “Belíssima”, elogiou um fã. “Obra de Deus”, disse um segundo. “O sol apareceu, mas foi ofuscado por você! Ele que lute”, escreveu um terceiro.