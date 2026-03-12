Sem Ganso? Fluminense chega a Belém com possíveis desfalques contra o Remo

O Fluminense desembarcou em Belém na noite da última quarta-feira (11) para a partida contra o Remo, válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre nesta quinta-feira (12), às 19h, no Estádio do Mangueirão, e pode ter mudanças importantes na equipe tricolor.

O técnico Luís Zubeldía pode precisar reorganizar o time por causa de possíveis desfalques. Os jogadores Paulo Henrique Ganso, Germán Cano e Nonato não viajaram com o elenco para a capital paraense e permaneceram no Rio de Janeiro.

Entre as possíveis baixas, a ausência de Ganso chama atenção. O meia é natural de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e poderia voltar a jogar em território paraense após cerca de três anos. Caso a ausência seja confirmada, o Fluminense terá de reorganizar o meio-campo para enfrentar o Remo fora de casa.

Apesar das possíveis baixas, o jogo também pode marcar a estreia de reforços no time carioca. Julián Millán, Alisson e Rodrigo Castillo viajaram com o grupo e estão à disposição da comissão técnica. Segundo informações do repórter e setorista do Fluminense Victor Lessa, o treinador também pode promover mudanças na formação titular.

Possível escalação do Fluminense

Entre as alterações estudadas, alguns jogadores podem começar entre os titulares. A provável formação do Fluminense para enfrentar o Remo é: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino (Serna), Canobbio e John Kennedy (Rodrigo Castillo).

O confronto entre Remo e Fluminense será disputado nesta quinta-feira (12), às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance e narração pela Rádio Liberal+, além de cobertura completa do portal O Liberal.