Remo é goleado pelo Grêmio no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

O Remo não conseguiu fazer páreo ao Grêmio, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Leão foi goleado por 5 a 0, no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS). Os gols foram marcados por Nathan Fernandes (duas vezes), Igor, João Ramos e Rubens.

Com o resultado, o Remo precisa vencer, no duelo de volta, por pelo menos seis gols de vantagem para evitar a eliminação no tempo normal. Caso consiga fazer cinco gols, o Leão Azul levará o confronto para os pênaltis.

Mudança

O jogo de volta entre o Leão Azul e o Tricolor Gaúcho, em Belém, sofreu alteração por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A informação foi divulgada no site oficial da instituição que comanda o futebol brasileiro.

A partida entre Remo e Grêmio passou das 19h, da próxima quarta-feira (20), para às 15h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. A mudança partiu de uma solicitação do Remo, que foi acatada pelo departamento de futebol da CBF, em conjunto com a detentora dos direitos de transmissão da competição nacional.

Quem avançar para as semifinais encara quem passar de CSA e Bahia, também em partidas de ida e volta. Acompanhe a cobertura completa do confronto de volta entre Remo e Grêmio pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.