Copa do Brasil Sub-20: Remo pede e CBF muda o horário da partida de volta contra o Grêmio em Belém

Remo x Grêmio duelam pelas quartas de final da Copa do Brasil categoria Sub-20. O jogo de volta entre Leão Azul x Tricolor Gaúcho, em Belém, sofreu alteração por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A informação foi divulgada no site oficial da instituição que comanda o futebol brasileiro.

A partida entre Remo x Grêmio passou das 19h, da próxima quarta-feira (20), para às 15h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. A mudança partiu de uma solicitação do Remo e que foi acatada pelo departamento de futebol da CBF, em conjunto com a detentora dos direitos de transmissão da competição nacional.

