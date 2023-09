Após adiamento, Remo visita o Grêmio pela Copa do Brasil Sub-20; confira

Após um contratempo envolvendo o transporte aéreo da delegação do Remo, o aguardado confronto contra o Grêmio na terceira fase da Copa do Brasil Sub-20 enfim vai ocorrer. Originalmente programado para a última quarta-feira (13), o duelo foi adiado para esta quinta (14), às 19h, no Estádio Airton Ferreira da Silva, localizado na cidade de Eldorado do Sul (RS).

A saga da equipe paraense começou com um infortúnio no voo que os levaria a Porto Alegre (RS). Devido a problemas na aeronave, a delegação do Remo teve que pernoitar em Campinas (SP) antes de completar o trajeto. Para não perder tempo, a comissão técnica encontrou um local para realizar um treinamento matutino durante a estadia em São Paulo.

O Remo chega a esta fase da competição com destaque significativo. Na temporada atual, a equipe azulina ostenta um impressionante aproveitamento de 100% em três partidas, somando 14 gols marcados e apenas um sofrido. Esses números destacam o Leão como a melhor equipe do torneio até o momento. Além disso, o Remo é o único representante da Região Norte nesta fase da competição.

A jornada do Leão Azul até aqui inclui uma vitória convincente sobre o Ceará na primeira fase, com um placar de 4 a 1 em partida única, e uma goleada de 10 a 0 sobre o São Raimundo-RR nas oitavas de final. O Grêmio, por sua vez, avançou após eliminar o Internacional nos pênaltis e vencer o Athletico-PR por 2 a 1 no placar agregado nas oitavas de final.

A partida, agora remarcada para esta quinta-feira, será transmitida pelo canal SporTV. Os fãs de futebol poderão acompanhar a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.