Após problema no avião que levaria Sub-20 do Remo, CBF marca jogo contra o Grêmio; veja a nova data

Após adiamento do jogo entre Grêmio x Remo, por conta de problemas no avião que levaria a delegação do clube paraense a Porto Alegre (RS), para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil Sub-20, marcado para o dia 13 deste mês, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em seu site oficial a nova data do confronto entre Leão Azul x Tricolor Gaúcho. A partida está marcada para o dia 14, às 19h, no Estádio Airton Ferreira da Silva, na cidade de Eldorado do Sul (RS).

A delegação do Remo fez uma escala em Campinas (SP) e em seguida partiria para Porto Alegre, porém, a aeronave que levaria a equipe remista teve problemas e a delegação não pôde viajar, tendo que pernoitar na cidade do interior paulista. A equipe azulina fez uma movimentação no em uma quadra do hotel.

Grêmio x Remo duelam pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil Sub-20. O Leão Azul já igualou 2022, quando obteve a melhor campanha da equipe na competição nacional. Na atual temporada, o Remo chega como a melhor equipe tendo 100% de aproveitamento em três partidas, o melhor ataque com 14 gols marcados, além da melhor defesa, com apenas um gol sofrido. O Leão é o único clube da Região Norte nesta fase do torneio.

O duelo entre Tricolor Gaúcho x Leão Azul ocorre nesta quinta-feira (14), às 19h, no Estádio Airton Ferreira da Silva, na cidade de Eldorado do Sul (RS). A partida terá transmissão pelo canal fechado SporTV.