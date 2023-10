Pela final da Série C, Amazonas e Brusque empatam no primeiro jogo da decisão

Amazonas e Brusque empataram sem gols na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro da Série C. O confronto de ida foi disputado na noite deste domingo (15), na Arena da Amazônia. O jogo decisivo ocorre no próximo domingo (22), às 17h, no Estádio Augusto Bauer. Quem vencer levanta o troféu. Caso haja mais um empate, o título será decidido nos pênaltis.

A partida

O Brusque foi o primeiro a criar perigo, quando Guilherme Queiróz teve uma oportunidade na pequena área logo no primeiro minuto, mas seu chute foi fraco. O Amazonas tentou responder com Sassá, criando jogadas ensaiadas. Diego Torres cobrou um escanteio curto que foi interceptado pela zaga quando o centroavante da Onça tentou finalizar de primeira.

Em outra jogada ensaiada, Sassá finalizou fortemente, mas a defesa do Brusque afastou. A melhor chance do primeiro tempo veio de Madison, que entrou na área e chutou forte, mas Edson Mardden fez a defesa e a bola bateu na trave.

A oportunidade mais clara do jogo ocorreu quando Diego Torres chutou cruzado, a bola atravessou o gol do Brusque e Igor Bolt desviou na segunda trave. A bola tocou no travessão, cruzou a linha e foi afastada pela defesa do Brusque.

Ainda houve tempo, já no fim do jogo, para uma expulsão quando Ruan tentou disputar a bola com a cabeça, mas recebeu uma solada de Luiz Enrique, do Brusque. O jogador recebeu cartão vermelho direto após o VAR analisar a entrada.