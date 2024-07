Quanto tempo vão durar as Olimpíadas de Paris? Veja quando será abertura e encerramento dos Jogos

Apesar da abertura no Rio Sena só ser realizada na próxima sexta-feira (26), os Jogos Olímpicos de Paris 2024 já tiveram seu "pontapé inicial" nesta quarta-feira (24), com o Futebol masculino e o Rugby.

As primeiras medalhas, no entanto, só começarão a ser distribuídas após a abertura. Oito esportes terão suas primeiras finais no dia 27 de julho. São eles:

ciclismo,

judô,

esgrima,

saltos ornamentais,

rugby sevens,

tiro,

natação,

skate.

Nesta edição, ao todo, haverão 19 dias de competição, com os últimos eventos ocorrendo no dia 11 de agosto, quando finalizam as disputas de:

atletismo,

handebol,

polo aquático,

ciclismo de pista,

basquete,

vôlei.

A cerimônia de encerramento está prevista para ocorrer a partir das 15h do último dia do mega-evento, no Stade de France, no dia 11 de agosto.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)