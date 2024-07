Fotos das Olimpíadas de Paris: veja as imagens de hoje, quarta-feira (24/07)

Olimpíadas Paris 2024 - Ginástica Artística - Treino no pódio masculino - Bercy Arena, Paris, França - 24 de julho de 2024. Arthur Mariano do Brasil durante o treino. REUTERS/Mike Blake

Olimpíadas Paris 2024 - Surf - Treinamento - Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa - 23 de julho de 2024. Filipe Toledo do Brasil durante treinamento. Ben Thouard/Pool via REUTERS

Olimpíadas de Paris 2024 - Surf - Treinamento - Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa - 23 de julho de 2024. João Chianca do Brasil durante treinamento. Ben Thouard/Pool via REUTERS

Olimpíadas de Paris 2024 - Surfe - Treinamento - Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa -Gabriel Medina do Brasil durante uma sessão de treinamento de surf antes das Olimpíadas Ed Sloane/Pool via REUTERS

Paris 2024 Olympics - Sailing Training - Marseille Marina, Marseille, France - July 24, 2024. Henrique Duarte Haddad and Isabel Swan of Brazil in action during mixed dinghy training. REUTERS/Andrew Boyers Olimpíadas Paris 2024 - Treinamento de Vela - Marina de Marselha, Marselha, França - 24 de julho de 2024. Henrique Duarte Haddad e Isabel Swan do Brasil em ação durante treinamento de bote misto. REUTERS/Andrew Boyers