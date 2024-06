Coreógrafa paraense em destaque, Karen Kzan faz sucesso com vídeos de dança nas redes sociais

Atuante na área da dança há 22 anos, a paraense Karen Kzan está fazendo sucesso com vídeos em diversos pontos turísticos de Belém. Karen é bailarina, professora e coreógrafa, com passagens por companhias e bandas internacionais e nacionais, como a Calypso. Nas redes sociais, a dançarina acumula seguidores e chama atenção pelas performances criadas e executadas com o intuito de valorizar os lugares ao redor da capital paraense.

"São muitos anos dedicados à minha arte, a dança. Os meus vídeos são uma forma de valorizar a minha cidade, minha cultura, os nossos pontos turísticos, a nossa música. Esse foi o meu objetivo. Meu Instagram sempre foi voltado mais para o lado profissional desde que iniciei nas redes. Postava minha rotina de shows e iniciei esse projeto de produzir conteúdos de dança para me aproximar mais ainda do meu público", conta Karen.

A ideia de dançar em pontos turísticos deu certo e aproximou ainda mais a dançarina dos admiradores do seu trabalho. Segundo a bailarina, o carinho do público é muito grande e isso é muito gratificante para ela. Além de ter seus vídeos viralizando dentro e fora do estado, Karen se alegra em alcançar diferentes pessoas e teve, recentemente, uma de suas coreografias divulgadas na versão brasileira da revista BillBoard.

"Quase todos os meus vídeos são virais e tem um reconhecimento muito grande. Sinto uma felicidade enorme em ter o meu nome e do estúdio reconhecido nacionalmente, ser referência e citada por grandes profissionais. Isso é de uma vitória enorme. A dança mudou minha história, não consigo nem imaginar minha vida sem a dança. Sou muito feliz e grata por poder viver, trabalhar e por tudo que a dança já me proporcionou", comemora.

Carreira na dança

Coreógrafa paraense atualmente viada pelos estados brasileiros com seu workshop do ritmo brega (Foto: Karen Kzan/Divulgação)

A paraense começou a se envolver com a arte da dança ainda na infância. Karen, que sempre gostou de dançar em casa, entrou em um projeto social aos oito anos e, quatro anos depois, ganhou uma bolsa de estudos em uma renomada escola de dança em Ananindeua, quando iniciou profissionalmente sua carreira.

Desde que começou, Kzan acumula prêmios com seu trabalho de dançarina e coreógrafa. Entre os feitos, a influenciadora já recebeu as estatuetas “Mulher destaque Ananindeua”, prêmio “in dance”, “coreógrafa revelação do Dança Pará 2018”, “Melhores do Ano - melhor coreógrafa”, "melhor dançarina" e "melhor studio de dança", no prêmio líder Ananindeua, e "melhor escola de dança" no Baile dos Artistas.

Karen já teve presença marcada em grandes festivais de dança e chegou a integrar uma companhia de dança internacional, com passagens pelo Marrocos, Caribe e Paris. Como dançarina e coreógrafa, ela trabalhou ao lado de Gaby Amarantos, Allanzinho, Manu Bahtidão e banda Calypso, grupo pelo qual a paraense guarda um grande carinho e se orgulha em ter trabalhado.

"A Calypso me abriu muitas portas e mudou a minha vida mesmo. Ter trabalhado com a Joelma na época, com a oportunidade que ela me deu de dançar, de ter me escolhido para dançar na banda, para ser uma das coreógrafas, foi algo incrível para mim. Ao lado dela, eu pude trocar conhecimento, experiência, e foi algo que eu orgulho muito de ter feito parte", comemora.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)