Dança de salão encerra 31ª Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho do Grupo Liberal

No encerramento da programação da 31ª Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho (Sipat), colaboradores do Grupo Liberal participaram de uma aula de dança de salão, na manhã desta sexta-feira (15). A ação ocorreu, na sede da empresa, localizada no bairro do Marco, em Belém.

Os professores de dança Rômulo Rafael e Karen Kzan mostraram que a dança de salão é um ritmo dançado a dois. “A dança de salão envolve vários ritmos, entre os quais o brega. Eu aconselho todos a dançarem, a se divertirem e, claro, fazer aula de dança de salão, que vai dar vários benefícios para sua vida e sua saúde, tanto física quanto mental”, contou Rômulo. “Nesses anos em que tenho me dedicado consegui fazer várias pessoas dançarem. Pessoas que, de fato, não tinham nem coordenação motora e conseguiram adquirir isso por meio da dança”, afirmou.

LEIA TAMBÉM:

O colaborador João Teixeira gostou de ter participado da dança de salão e sugeriu que essa iniciativa ocorra mais vezes. Thayara Marques também aprovou a programação. “Amei”, disse ela, que gosta de dançar. A programação começou, na terça-feira (12), com o tema “A respeito das diferenças e saúde mental”, e todas as ações promovidas objetivaram incentivar atitudes positivas nas relações entre os funcionários da empresa e garantir qualidade de vida dentro da temática debatida. A programação foi realizada pelo Departamento de Recursos Humanos (RH) do Grupo Liberal.

Segundo a coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza, o tema escolhido para a semana da SIPAT impacta no cotidiano de qualquer local de trabalho. “É fundamental a gente trabalhar e tratar as questões mentais e de diversidade no dia a dia. E, além disso, fazer com que as pessoas que participem dessas palestras e fiquem reflexivas sobre o que elas sentem e o quanto as atitudes de cada um podem refletir nas relações com os outros. Não só aqui dentro da empresa, mas também fora, na conjuntura familiar, com os amigos e outros que eles convivem todos os dias”, afirmou.