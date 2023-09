Grupo Liberal promove sessão massoterapia e massagem relaxante aos colaboradores

Em continuidade à programação da 31ª Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho (Sipat), colaboradores do Grupo Liberal receberam uma sessão de massoterapia e massagem relaxante nesta quinta-feira (14). A ação foi realizada durante à tarde, na sede da empresa, localizada no bairro do Marco, em Belém. Profissionais do curso de estética da Universidade da Amazônia (Unama) para conduzir a prática, que proporcionou bem-estar aos presentes.

O colaborador Frank Rodrigues, do setor da Contabilidade do Grupo Liberal, aproveitou a oportunidade para relaxar em meio ao expediente. Ele ainda disse ter gostado da programação proporcionada pela empresa. “Para o profissional é muito bom, pois ele se sente valorizado, já que a empresa está cuidando dele. A gente tá aqui no dia a dia e, às vezes, não temos tempo. E o nosso tempo é corrido. Então, um momento ótimo”, destaca Frank.

Pela manhã desta quarta, os colaboradores receberam atendimentos de saúde, com aferição de glicemia e pressão com profissionais do Hapvida. A ação também ocorreu no auditório do Bloco B, na sede do periódico. Encerrando a programação, na sexta-feira (15), às 10h, haverá uma aula de Fit Dance, com o instrutor Jonathan Feio. As atividades, promovidas pelo Departamento de Recursos Humanos (RH) do Grupo Liberal, movimentaram diversos colaboradores.

A Sipat

Uma palestra sobre respeito à diversidade e saúde mental, realizada pela professora e psicóloga Milene Veloso, abriu a 31ª Sipat, na última terça-feira (12). Durante a semana, os colaboradores também puderam contar com palestra voltada à saúde mental. E ainda, tiveram a oportunidade de participar da campanha de doação de sangue em apoio à Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa).

Programação da Sipat do Grupo Liberal

15/09 (sexta-feira)

Encerramento: 10h - Aulas De Fit Dance, no Auditório Bloco B, com o Instrutor de Fit Dance Jonathan Feio.