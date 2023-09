Grupo Liberal realiza Campanha de Doação de Sangue para funcionários e público externo

Nesta quarta-feira (13), o Grupo Liberal promove, com apoio da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), uma Campanha de Doação de Sangue. A campanha começou às 8h e seguirá até às 16h, no estacionamento do O Liberal. A ação também está aberta ao público e faz parte da programação da 31ª Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho (SIPAT).

A funcionária Daniela Sobrinho, do setor Financeiro do O Liberal, participou pela primeira vez da campanha e se sentiu feliz por conseguir doar depois de várias tentativas. "É a primeira vez que estou doando e estou muito feliz. Em todos esses anos, eu tentava doar, mas acabava ficando nervosa e não conseguia, mas esse ano eu consegui", disse Daniela. Ela incentiva que outras pessoas doem e, como resultado, consigam ajudar a quem precisa.

Os primeiros 50 doadores ganharam um copo de café sustentável do Grupo Liberal, além de receberem um kit-lanche. A campanha já é feita há quatro anos na sede do O Liberal e começou no ano de 2019. Porém, em 2020, por conta da pandemia de covid-19, o projeto não foi realizado. Mas foi retornado no ano de 2021 e aberto ao público externo.

"Essa campanha é sobre solidariedade para com a nossa sociedade. Nós já temos muitos funcionários que são doadores. Nós trouxemos a campanha com toda a estrutura, não só para os funcionários, mas também para os nossos vizinhos, para o público externo e para os familiares dos nossos funcionários", disse a coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza.

Renata acrescenta que a campanha faz parte do calendário anual de ações dos Recursos Humanos do Jornal. "Essa campanha é muito gratificante, nós fazemos com muito prazer, pois temos um grande carinho. Tanto que a gente observa as pessoas chegando cedo, os funcionários já perguntam para mim que horas começa ou para lhes chamarem quando a campanha começar. Aqui, nós já temos uma mobilização natural, já que as pessoas se programam para isso", concluiu.

Vanessa Pimentel, assistente social do Hemopa, explica que a fundação trabalha com várias estratégias para mobilização de doadores. Uma delas é a Empresa Cidadã, no qual são feitas parcerias com instituições, sejam privadas ou públicas, para fomentar a cultura da doação entre os gestores e colaboradores.

"A gente tenta aproximar a Fundação Hemopa para dentro das empresas e facilitar a participação desses colaboradores, porque muita gente não consegue doar devido ao ritmo frenético de trabalho e não conseguem tirar um tempo para ir em uma unidade do Hemopa. Isso também facilita a doação daquele doador voluntário", diz Vanessa.

A assistente social acrescenta que a parceria com o Grupo Liberal é consolidada, pois já tem a adesão dos funcionários da sede. "Eles (colaboradores) já entendem que a doação de sangue é importante para a preservação da vida, para a saúde pública e ela faz bem, não só para o paciente, mas faz bem para o doador. Faz bem para a mente, para o coração, pois a bolsa doada pode beneficiar até quatro pacientes", disse.

Para os interessados em doar nas unidades do Hemopa, Vanessa diz que o processo é simples e que há apenas dois critérios essenciais: estar em bom estado de saúde e com intuito de fazer o bem. "A pessoa tem que ir até o Hemopa, sendo obrigatório a apresentação do documento original de Identidade. O futuro doador faz o seu cadastro, faz uma triagem clínica e, se estiver apto a doar, já faz a doação", explicou.

"Também queremos avisar a população de fora da capital que a gente já tem uma unidade no município de Ananindeua, no shopping da rodovia BR-316, como forma de aproximação aos locais longe da região metropolitana e de centralizar mais a coleta de sangue", informou Vanessa.

Programação da SIPAT do Grupo Liberal

Quarta-feira (13/09)

08 a 16h - Campanha De Doação De Sangue, no estacionamento do Grupo Liberal (Aberto do público).

13h às 14h - Palestra: Como Lidar Com Suas Emoções, na Redação, com a Psicóloga Renata Dolzane.

Quinta-feira (14/09)

9h às 12h - Aferição de glicemia e pressão com profissionais do Hapvida, no Auditório Bloco B.

14h às 17h - Massoterapia e massagem relaxante, com profissionais do curso de estética Unama, no Auditório Bloco B

Sexta-feira (15/09)

10h - Aulas De Fit Dance, no Auditório Bloco B, com o Instrutor de Fit Dance Jonathan Feio.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Cidades)