Grupo Liberal aborda saúde mental e respeito em Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho

Nesta terça-feira (12), teve início a programação da 31ª Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho (SIPAT), promovida pelo Grupo Liberal. Com o tema 'Respeito às Diferenças e Saúde Mental', todas as ações promovidas visam incentivar atitudes positivas nas relações entre aos funcionários da empresa e garantir qualidade de vida dentro da temática debatida.

Milene Veloso (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

Uma palestra sobre respeito à diversidade e saúde mental, realizada pela professora e psicóloga Milene Veloso, abriu a 31ª SIPAT. A profissional destaca o alto índice de prevenção de problemas e conflitos que são registrados quando o tema é discutido entre os profissionais das empresa, quando todas as pessoas podem opinar abertamente.

“Se as diferenças e o respeito são tratados, é possível evitar desentendimentos. Quando a relação das pessoas e a interação são aprimoradas, isso se reflete tanto nos indicadores positivos de trabalho quanto na saúde de quem está na empresa. Por isso, é fundamental a reflexão sobre respeito, já que com base nele é possível prevenir vários outros tipos divergências, que podem até mesmo chegar a situações mais graves. Apesar de ser necessário discutir vários tipos de assuntos dentro desse debate, é fundamental mostrar que as diferenças não podem fomentar desigualdades no local de trabalho”, declara a psicóloga, que é Mestra em Saúde Pública pela FIOCRUZ e Doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela UFPA.

(Imagem: Igor Mota / O Liberal)

Segundo a coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza, o tema escolhido para a semana da SIPAT impacta no cotidiano de qualquer local de trabalho. “É fundamental a gente trabalhar e tratar as questões mentais e de diversidade no dia a dia. E, além disso, fazer com que as pessoas que participem dessas palestras e fiquem reflexivas sobre o que elas sentem e o quanto as atitudes de cada um podem refletir nas relações com os outros. Não só aqui dentro da empresa, mas também fora, na conjuntura familiar, com os amigos e outros que eles convivem todos os dias”, afirma.

Programação da SIPAT do Grupo Liberal

Quarta-feira (13/09)

08 a 16h - Campanha De Doação De Sangue, no estacionamento do Grupo Liberal (Aberto do público).

13h às 14h - Palestra: Como Lidar Com Suas Emoções, na Redação, com a Psicóloga Renata Dolzane.

Quinta-feira (14/09)

9h às 12h - Aferição de glicemia e pressão com profissionais do Hapvida, no Auditório Bloco B.

14h às 17h - Massoterapia e massagem relaxante, com profissionais do curso de estética Unama, no Auditório Bloco B

Sexta-feira (15/09)

10h - Aulas De Fit Dance, no Auditório Bloco B, com o Instrutor de Fit Dance Jonathan Feio.