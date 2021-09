Grupo Liberal e Fundação Hemopa se unem em campanha para doação de sangue

Em parceria com a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa), o Grupo Liberal continua com a programação da XXIX Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (Sipat). Nesta quarta-feira (15), está sendo realizada uma campanha de doação de sangue, cooperação que é feita desde 2019. Destinada aos colaboradores e público externo, as doações poderão ser feitas até às 16h, na sede da empresa, localizada na avenida Romulo Maiorana.

A coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza, conta que o maior objetivo é poder contribuir nesse momento pandêmico. "Essa parceria com o Hemopa iniciou em 2019. Por conta da pandemia, precisamos suspender em 2020, mas esse ano, além de mobilizar nossos colaboradores, o público externo foi convocado para participar desse momento. A colaboração está dando muito certo e esperamos poder realizar anualmente. Sangue é vida e temos um apoio de todo o grupo. Todos estão mobilizados pela causa. O nosso objetivo é ajudar a todos que precisam", explica a gestora.

Para o rodoviário Edilson Carvalho, que há duas décadas apoia a causa, o ato ganhou um novo significado. Um familiar ficou hospitalizado e precisou de bolsas de sangue. "Sou doador há mais de 20 anos. Para mim, doar sangue é salvar vidas. Recentemente, um familiar se acidentou e precisou de sangue. É um gesto de amor ao próximo. Não tenham medo, venham doar. Não dói nada e a recuperação é rápida. Além disso, a doação é feita com muita agilidade" relata o doador.

O Hemopa realiza um trabalho constante em busca de doadores. Através de parcerias, as campanhas são feitas com muito mais êxito. "Perdemos estoque de sangue durante a pandemia e ainda sentimos esse abatimento. Houve uma baixa na busca pelos hemocentros e, em contrapartida, os hospitais nos demandaram bolsas de sangue cada vez mais. O Hemopa não vive sem parceria. É vital a colaboração com instituições públicas e privadas para o bom funcionamento dos nossos bancos de sangue", explica Priscila Nobre, assistente social na Fundação.

Quem teve covid-19 pode doar, mas precisa esperar 30 dias após a recuperação. Quem teve contato com pessoas infectadas, deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina CoronaVac/Sinovac, são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já quem tomou as demais vacinas, basta esperar sete dias para realizar a doação.



Serviço



Local: Sede do Grupo Liberal. Localizado na Av. Rômulo Maiorana, 2473, bairro do Marco.

Horário: 8h às 16h



Para realizar a doação é preciso:



- Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal);



- Pesar mais de 50kg e estar em boas condições de saúde;



- Apresentar documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).



