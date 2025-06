Quem é o buldogue que surfa no live-action de Lilo & Stitch? Conheça o cãozinho que roubou a cena

Em cartaz nos cinemas, o live-action de Lilo & Stitch trouxe não apenas os personagens icônicos da animação original, mas também uma nova estrela de quatro patas: o buldogue francês Dale, que chamou atenção em uma das cenas mais comentadas do filme.

Na sequência, Stitch se encanta ao ver um cachorro surfando tranquilamente sobre as ondas e decide imitá-lo. O cãozinho em questão é Dale, morador do Havaí e novo queridinho dos fãs do longa.

VEJA MAIS

Apesar da desenvoltura em cima da prancha, Dale não era um surfista nato. Segundo seus tutores, ele já demonstrava talento com stand up paddle e bodyboard antes de surgir a oportunidade de estrear nas telonas. Desde então, o surfe virou o passatempo favorito do pet, que adora subir em uma prancha azul de 3,3 metros ao lado de seu dono, Greg Dutcher, nas praias de Honolulu.

"Ele fica bravo quando o tiramos da água", contou Julie Eggers, que cuida de Dale com Dutcher, em entrevista ao Washington Post.

Do skate ao cinema

Dale foi comprado de um criador em San Diego, na Califórnia, em 2019. Inicialmente, aprendeu a andar de skate em quadras de tênis e basquete. Apesar de amar a praia desde filhote, ele tinha medo do mar. Após superar esse receio e aprender a nadar com a ajuda de um colete salva-vidas laranja, o cachorro se apaixonou pelas ondas.

Curiosamente, Dale é bastante seletivo com seus passeios: ama a praia, mas se recusa a andar muito pela vizinhança. “Se não é areia, ele simplesmente senta no chão e não sai do lugar”, brinca Julie. O buldogue pesa 11 quilos e já virou figura conhecida nos arredores de Waikiki.

Conheça Dale, o buldogue francês que virou estrela no filme Lilo & Stitch. (Instagram/dalethefrenchie)

A participação no filme aconteceu quase por acaso. Na primavera de 2023, Eggers respondeu a uma publicação no Instagram feita por um treinador de animais que buscava um buldogue francês para uma produção. Ela achou que se tratava de um comercial, mas durante o teste, Dale surpreendeu: equilibrou-se na prancha na primeira tentativa.

Pouco depois, a surpresa: ele estaria no elenco do live-action de Lilo & Stitch. As gravações aconteceram em junho do mesmo ano, e mesmo quando as câmeras paravam, Dale não queria sair da água.

Apesar da fama, Dale continua humilde. Eggers contou que mostrou a cena em que ele aparece no filme, mas o cachorrinho apenas se levantou e foi embora. Como lembrança da sua estreia no cinema, ele ganhou um boneco de pelúcia do Stitch.

Agora, a nova estrela se prepara para participar, em agosto, de uma competição de surfe que reúne cães e seus donos. Dale vai competir ao lado de Dutcher, de 43 anos.