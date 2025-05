Estreia de 'Lilo & Stitch' lota cinemas em Belém com crianças vestidas de personagens do filme

Com a estreia do live-action “Lilo & Stitch”, famílias lotaram as salas de cinema para assistir à nova versão do clássico da Disney, em um shopping center de Belém, no bairro do Umarizal, neste domingo (25). A movimentação foi intensa no hall do espaço durante a tarde. A presença de crianças vestidas com roupas temáticas do filme e até com bichinhos de pelúcia nas mãos — que tem atraído especialmente o público infantil — reforçou o clima de diversão. Muitos adultos e jovens também aguardavam na fila para garantir o ingresso.

Além das sessões cheias, outras áreas do shopping, como a praça de alimentação, também sentiram o impacto do fluxo elevado de visitantes ao longo do dia, por conta do lançamento do filme. Alguns restaurantes, por exemplo, exibiam elementos do personagem como forma de atrair o público. Devido à demanda, as bilheterias do cinema registraram grande movimentação — tanto para a compra de ingressos quanto para a venda de pipoca, com combos temáticos do filme.

Apesar de outros títulos estarem em cartaz, o live-action da animação foi o mais procurado durante a semana, mantendo a alta procura, sobretudo neste fim de semana. Lançado no Brasil na última quinta-feira (22), o longa já é sucesso mundial, ultrapassando a arrecadação de US$ 350 milhões na estreia.

Para assistir à versão adaptada da animação, mãe e filha decidiram ir vestidas iguais, com camisas do personagem Stitch. A dona de casa Samara Lima, de 36 anos, mãe da pequena Soraya, de 6, conta que a espera era grande para o lançamento. “A gente já estava se preparando há muito tempo para esse momento. A Soraya tem até coleções de coisas do Stitch. E aproveitei para trazê-la ao cinema e realizar esse sonho de criança”, relata Samara.

Samara e a filha em frente ao cartaz de divulgação do longa (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Moradoras de Abaetetuba, no nordeste paraense, Samara disse que o passeio entre mãe e filha foi bastante especial antes da volta à cidade natal. “Viemos iguais, porque gostamos muito do bichinho, o Stitch. Nos programamos para o lançamento, viemos a Belém na data certa, compramos os looks iguais, pensando na história. A Soraya ficou muito animada. De vez em quando, viemos ao cinema juntas. Ela é a minha caçula”, diz Samara, ao lado da filha, que não escondia a ansiedade antes de entrar na sala de cinema.

Fim de semana foi proveitoso para prestigiar a estreia

A dona de casa Carina Meireles, de 29 anos, também aproveitou o fim de semana para levar a filha, Isabela, de 6 anos, para prestigiar o lançamento. “A Isabela ficou muito ansiosa, quase não dormiu na noite anterior, só pensando. A expectativa estava a mil”, relata ela, que também se declara fã dos personagens do live-action. “Gosto muito do Stitch porque ele é um bichinho legal. Nunca vi o filme antes”, completa Isabela, enquanto tirava fotos próximo ao cartaz de divulgação.

A administradora Jhemissa Mendes, de 29 anos, levou as sobrinhas Lara Valentina, de 7 anos, e Aimee, de 8, para assistir à nova versão de “Lilo & Stitch”. As três vestiam roupas temáticas do bichinho e até gorros com as orelhinhas do personagem alienígena. Jhemissa contou que todas estavam muito ansiosas pela estreia e explicou que uma delas é sua sobrinha e a outra, filha de uma amiga próxima, mas que considera como família.

Jhemissa Mendes, junto das sobrinhas Lara Valentina e Aimee (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Jhemissa também revelou que já acompanhava a animação desde a infância, o que tornou o programa ainda mais especial. “Trouxe a minha sobrinha para assistir ao filme. Desde o nascimento, acompanhei a evolução das duas.” Ela contou ainda que a escolha pelo domingo foi estratégica: “Escolhemos o domingo por ser um dia mais tranquilo, porque elas estudam durante a semana e acaba ficando um pouco mais complicado para vir ao cinema”, relata a administradora.