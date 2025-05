Alane Dias mostra novo momento romântico com Francisco Gil durante viagem

A ex-BBB Alane Dias utilizou os Stories de seu perfil no Instagram, na noite deste sábado (24/05), para compartilhar uma imagem em clima de romance com o cantor Francisco Gil. O registro foi feito em Búzios, no Rio de Janeiro, onde o casal aparece abraçado e sorridente, sentados em frente a uma janela com vista para o mar.

VEJA MAIS

A paraense havia oficializado o relacionamento com Francisco no início de maio, ao publicar pela primeira vez uma foto do casal em seu feed. Desde então, os dois têm aparecido juntos em momentos de lazer e passeios públicos.

Os primeiros rumores sobre o envolvimento entre os dois começaram em março, quando foram vistos juntos durante o Carnaval, em uma viagem com amigos. Em abril, o casal foi flagrado no segundo show da turnê “Tempo Rei”, de Gilberto Gil, em São Paulo. No início deste mês, eles também foram vistos curtindo a praia de Ipanema, no Rio, acompanhados de Sol de Maria, 9 anos, filha de Francisco com a modelo Laura Fernandez.