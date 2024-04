Dia do Trabalhador: Belém e Ananindeua têm serviços gratuitos de saúde e cidadania

No Dia do Trabalhador, comemorado nesta quarta-feira (1º/05), moradores de Belém e Ananindeua recebem uma manhã de serviços gratuitos de cidadania, saúde, oficinas e atividades recreativas para crianças, além de serviços veterinários para os pets. A ação é promovida pelo Governo do Estado.

Belém

Em Belém, os serviços de saúde e cidadania serão ofertados a partir das 8h, na Praça da República, próximo ao Theatro da Paz, no bairro da Campina.

Durante toda a manhã, serão disponibilizadas:

consultas oftalmológicas,

atendimentos clínico geral,

vacinas,

testes rápidos para a detecção de doenças,

exames para produção de óculos de grau gratuitos,

farmácia,

emissão de documentos, como a 2ª via de Certidão de Nascimento e de RG.

A ação é mais uma edição do programa "Governo do Pará nos Bairros", realizada por meio da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac).

Ação em Belém

Data: 01/05/2024 (quarta-feira)

Horário: 8h às 12h

Endereço: Praça da República, próximo ao Theatro da Paz, no bairro da Campina.

Ananindeua

Em Ananindeua, os serviços de saúde, cidadania, cuidados veterinários, oficinas e atividades recreativas serão ofertados a partir das 8h, na Escola Estadual Maria Helena Tavares, bairro do Distrito Industrial.

Entre os serviços disponibilizados estão:

consultas oftalmológicas,

atendimentos clínico geral,

vacinas,

testes rápidos para a detecção de doenças,

encaminhamento para o recebimento de óculos de grau,

emissão de documentos,

serviços de estética,

atendimentos veterinários (vacinação antirrábica e consultas para cães e gatos),

atendimento jurídico,

ecoponto,

oficinas de gastronomia,

atividades recreativas para crianças,

entrega de kits de enxovais, máquinas de costura e cestas com alimentos.

Ação em Ananindeua

Data: 01/05/2024 (quarta-feira)

Horário: 8h às 12h

Endereço: Escola Estadual Maria Helena Tavares, na Avenida Zacarias de Assunção, esquina com a Bom Sossego, no bairro do Distrito Industrial.