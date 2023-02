Justiça paraense tem novos dirigentes para biênio 2023-2025; veja os nomes

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) empossou, nesta quarta-feira (1º), os novos dirigentes para o biênio 2023-2025. A desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos assumiu a presidência da Corte, com o desembargador Roberto Gonçalves de Moura na vice-presidência e o desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior na corregedoria-geral de Justiça. A sessão solene de posse, que ocorreu no início da noite, na sede do TJPA, em Belém, foi acompanhada pelo governador do Estado, Helder Barbalho, e pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Melo, o Chicão.

A cerimônia começou com o pronunciamento de despedida da desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que deixa a presidência da Casa. Ela agradeceu ao governador Helder Barbalho pela parceria entre os Poderes Executivo e Judiciário durante o mandato e fez uma veemente defesa do estado democrático de direito. “Ao me despedir da presidência do Poder Judiciário do Pará, reafirmo a certeza de que o enraizamento dos valores democráticos consiste no único caminho possível para assegurar ao povo o legado da liberdade cidadã. A missão institucional do Judiciário não pode se apartar da axiologia democrática. Afinal, a garantia da ordem e da paz social erigida sobre o poder e dever da jurisdição deve ser exercida com a discrição e transparência, à margem do autoritarismo e da arrogância”, destacou.

VEJA MAIS

Já a nova presidente da Corte, a desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, fez questão de ressaltar os feitos da antecessora, como a digitalização de mais de 600 mil processos judiciais, trabalho concluído em um ano e oito meses. “Como presidente, agradeço aos colegas desembargadores e desembargadoras pela honra de ter sido aclamada para conduzir este Poder Judiciário às vésperas de completar 150 anos de instalação, construído ao longo desses anos, numa trajetória de avanços e fortalecimento da prestação jurisdicional. Prometo retribuir com meu empenho, força, dedicação e lealdade. À querida amiga e ex-presidente Célia Regina, parabenizo pelo profícuo trabalho desenvolvido em prol da Justiça deste Estado, cuja maior façanha, acredito, foi a digitalização de 618 mil processos judiciais, para os quais, segundo a equipe de digitalização, seriam necessários 30 anos, mas, com o empenho de todos os envolvidos, conseguiu essa vitória”, frisou.

Ainda durante a solenidade, os desembargadores Ezilda Pastana Mutran, Kédima Pacífico Lyra, Amilcar Roberto Bezerra Guimarães e Margui Gaspar Bittencourt também tomaram posse no Conselho da Magistratura, juntamente com os membros natos, que são os titulares da presidência, vice-presidência e corregedoria-geral de Justiça.

Outras autoridades, como a vice-governadora Hana Ghassan; o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; o procurador-geral de Justiça do Estado, César Mattar; o presidente da seccional paraense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA), Eduardo Imbiriba, e o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Pará (Amepa), Adriano Seduvim, também prestigiaram a solenidade.