Governo do Pará anuncia novo secretariado; confira nomes e cargos assumidos

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou, na noite desta terça-feira (31), os nomes que vão compor o secretariado estadual em seu novo mandato, que teve início no primeiro dia do ano.

VEJA MAIS

Por meio do Twitter, o chefe do Executivo paraense anunciou que Puyr Tembé ficará à frente da Secretaria de Povos Originários do Pará; Paula Gomes comandará a Secretaria da Mulher; o deputado estadual Igor Normando (Podemos) assumirá a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac); o deputado federal Paulo Bengtson (PTB) a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme); e o deputado federal Cássio Andrade (PSB) será o líder da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel).

Outros nomes que assumem novos cargos no governo neste segundo mandato são:

Evandro Garla à frente da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh);

deputado estadual Ozório Juvenil (MDB) na Auditoria Geral do Estado (AGE);

Giovanni Queiroz como titular da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap);

Cássio Alves Pereira na Secretaria de Produção Familiar;

deputado estadual José Maria Tapajós (PP) na Secretaria Regional do Oeste;

Eduardo Costa na Secretaria de Turismo (Setur).

Barbalho também traz de volta Úrsula Vidal na Secretaria de Cultura (Secult) e reafirma as já divulgadas nomeações de Elieth Braga para a Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) e Rossieli Soares na Secretaria de Educação (Seduc).

Quanto aos que continuam no comando das mesmas Pastas, entre eles estão:

René Sousa na Secretaria da Fazenda (Sefa);

Ruy Cabral comandando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop);

Ricardo Sefer na Procuradoria Geral do Estado (PGE);

Vera Oliveira na Secretaria de Comunicação (Secom);

Uálame Machado na Secretaria de Segurança Pública (Segup);

Mauro O' de Almeida na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas);

Adler Silveira na Secretaria de Transportes (Setran);

Inocêncio Gasparim na Secretaria de Assistência Social, Emprego Trabalho e Renda (Seaster);

Rômulo Rodovalho na Secretaria de Saúde (Sespa).

Fora as Secretarias, continuam em seus cargos:

Lutfala Bitar na Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec);

Luiziel Guedes na Casa Civil; Bruno Kono no Instituto de Terras do Pará (Iterpa);

Bruno Carmona na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP);

Paulo Bezerra no Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa);

Eduardo Ribeiro no Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM);

Giussepp Mendes no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev).

Helder também anunciou, no tweet, Carlos Kayath na Chefia de Gabinete do Governo; Felipe Picanço no Pará Rural; Braselino Assunção no Credcidadão; Jorge Panzera na Imprensa Oficial do Estado (Ioepa).