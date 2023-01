Governo federal dispensa 43 chefes regionais e nacionais da Funai; veja alguns nomes do Pará

Em publicação na edição extra do Diário Oficial da União (DOU), nesta segunda-feira (23) à noite, o governo federal informou a dispensa de 43 chefes regionais e nacionais da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). As informações são do G1.

A lista de baixas na instituição inclui 22 coordenadores regionais, 15 coordenadores setoriais e seis diretores, assessores e secretários vinculados diretamente à presidência. Os substitutos nesses cargos devem ser anunciados nos próximos dias.

Na manhã desta segunda, o governo federal já havia dispensado dos cargos pelo menos 54 servidores que atuavam em órgãos e instâncias relacionadas à saúde e à assistência aos povos indígenas do país.

Foram 11 coordenadores regionais da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde. A lista incluiu o coordenador do distrito sanitário Leste de Roraima, que reforça a assistência dada aos Yanomami no Estado.

No Pará, alguns dos nomes dispensados ou exonerados são: