Helder Barbalho propõe bioeconomia como nova vocação para a Amazônia Legal

Com o objetivo de discutir a transição para uma floresta em pé e a bioeconomia sustentável na Bacia Amazônica, o debate "Caminhos para entregar uma bioeconomia sustentável na Amazônia", realizado na manhã desta quinta-feira (19), no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, contou com a presença do governador do Pará e presidente do Consórcio da Amazônia Legal, Helder Barbalho (MDB).

"Tivemos a oportunidade de debater a importância da bioeconomia como nova estratégia de negócios que possa conciliar a biodiversidade, a riqueza da floresta e, particularmente, a Amazônia é o maior ativo de biodiversidade do mundo, com a relevância de encontrar uma solução social com geração de emprego e de renda com a transição do uso do solo", comentou o chefe do Executivo estadual.

A programação reuniu atores públicos e privados de alto nível e de diferentes países, incluindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; ministros da Colômbia, do Peru, da Alemanha e do Reino Unido; e também importantes companhias privadas que estão dispostas a financiar investimentos em tecnologia, inovação e conhecimento.

Segundo o governador, a ideia é que, a partir daí, estudando e potencializando as riquezas da biodiversidade, a cadeia de negócios seja alavancada, fazendo com que a bioeconomia seja a "nova vocação" dos Estados da Amazônia e, em particular, do Estado do Pará. Também foram discutidos, durante o encontro, possíveis financiamentos, incluindo mecanismos de eliminação de riscos e abordagens bem-sucedidas que podem ser usadas por jurisdições na Amazônia.