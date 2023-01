Governador Helder Barbalho participa de Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta semana

Além de representantes do governo federal - os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva -, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), também participa, nesta semana, do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suiça, que tem início nesta segunda-feira (16) e segue até o dia 20 de janeiro.

Ele fará uma participação em um dos debates públicos, marcado para a quinta-feira (19), no painel "A Amazônia em uma encruzilhada", às 13h30 (horário de Brasília).

Também serão palestrantes a ministra Marina Silva; a ministra do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia, Maria Susana Muhamad; o pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), Carlos Afonso Nobre; e outros.

O anúncio da participação no Fórum foi feito por Helder Barbalho ainda no ano passado, por meio do Twitter. Confira a mensagem publicada na época: