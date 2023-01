Governador do Pará participa de reunião sobre mudanças climáticas em Davos, na Suíça

Com início nesta segunda-feira (16), o Fórum Econômico Mundial está sendo realizado em Davos, na Suíça, até o fim desta semana, na sexta-feira (20), e já conta com a participação do governador do Pará e presidente do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, Helder Barbalho (MDB). Nesta terça-feira (17), ele participou de reunião sobre os impactos das mudanças climáticas e a projeção de prejuízos ambientais.

"Iniciamos nossa participação em mais uma edição do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Acabamos de participar de uma importante reunião tratando sobre os impactos que as mudanças climáticas têm trazido e, acima de tudo, [...] a necessidade de agirmos preventivamente, usando conceitos de economia que possam permitir que as pessoas estejam tendo emprego, renda e, claro, conciliando com o meio ambiente", diz o chefe do Executivo paraense.

Helder ainda ressaltou que, durante o encontro, pode mostrar que o Estado do Pará, ao longo dos últimos anos, tem atuado não apenas no combate ao desmatamento ilegal, mas também tem agido com a construção de leis, a exemplo da Lei Estadual de Mudanças Climáticas, a Política Estadual do Clima, a lei que construiu o programa Amazônia Agora, além de ações como a economia do agro de baixo carbono e outras estratégias que, segundo o governador, valorizam a floresta em pé e geram emprego, renda e oportunidades para a população.

Painel

Barbalho fará uma participação em um dos debates públicos, marcado para a quinta-feira (19), no painel "A Amazônia em uma encruzilhada", às 13h30 (horário de Brasília).

Também serão palestrantes nesse encontro a ministra Marina Silva; a ministra do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia, Maria Susana Muhamad; o pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), Carlos Afonso Nobre; e outros.

O anúncio da participação no Fórum foi feito por Helder Barbalho ainda no ano passado, por meio do Twitter. Esta é a segunda vez que o governador do Pará é convidado para o evento, que é reconhecido como a principal agenda econômica internacional por reunir diversos líderes mundiais.