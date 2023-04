Festa secreta dos ex-participantes do BBB 23 tem imagens reveladas; veja

Depois que os ex-participantes do "BBB" 23 aproveitaram uma última noite de festas no Rio de Janeiro, após a exibição da final do programa, eles também fizeram o seu after.

Porém, a festança mesmo foi na quarta (27), após a gravação do "BBB 23 - A eliminação - O reencontro", no Multishow. Eles curtiram um churrasco e uma balada regada a muita bebida. Gil do Vigor, do "BBB" 21, e de Giovanna Leão, da Casa de Vidro desta edição, estiveram presente, outros participantes, como Gustavo, ficaram de fora.

VEJA COMO FOI:

Veja como foi a festa secreta dos ex-BBBs (Fotos: @tinacalamba)

A ex-sister, Tina contou um pouco do que ocorreu na festa: "Ontem a gente fez o 'after dos crias 2.0', mas foi bem legal também. Dançamos bastante, nos alimentamos bastante. Há brothers que se beijaram também, mas abafa".

A angolana não contou quem beijou quem. "Toda e qualquer novidade e fofoca que eu saiba vou contar para vocês. Porque eu trabalho com a verdade. Não sou fofoqueira, sou jornalista", disse no Instagram.

