Ana Castela é acusada de desviar mais de R$ 150 milhões; entenda

Um escândalo envolvendo a cantora Ana Castela e seu investidor, Agesner Monteiro, revelou uma disputa milionária nos bastidores da carreira da artista. Agesner, que possui contrato garantindo 20% de participação nos lucros da cantora, acusa Ana e seus sócios de afastá-lo ilegalmente dos ganhos provenientes de shows, royalties e contratos publicitários, o que, segundo ele, representa um prejuízo superior a R$ 150 milhões.

De acordo com a denúncia obtida com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o rompimento ocorreu em outubro de 2022, logo após o sucesso da música Boiadeira, apesar de existir um contrato válido até abril de 2027. O documento foi assinado por Ana, seus pais, Agesner e os empresários Rodolfo Alessi e Raphael Soares.

Agesner afirma que a decisão de excluí-lo das participações foi unilateral e sem justificativa formal. Ele classificou a atitude como “desonesta, criminosa, injusta, imoral e ilegal”.

O investidor ainda destacou que sempre cumpriu todas as obrigações contratuais, realizando investimentos significativos que contribuíram diretamente para o sucesso de Ana Castela. Ele cita, por exemplo, o financiamento da produção de Boiadeira Remix, em parceria com DJ Lucas Beat, que marcou o início da trajetória de sucesso da artista. Outro destaque foi o apoio financeiro para a colaboração com a cantora Melody no hit Pipoco, que permaneceu no topo do Spotify Brasil por três meses consecutivos e consolidou a projeção nacional de Ana.

Agesner relatou que, apesar das tentativas de negociação, as conversas foram interrompidas abruptamente pelos pais da sertaneja. Ele acredita que o rompimento foi motivado por “puro oportunismo”, com o objetivo de se apropriar de sua participação nos lucros da cantora.

Para embasar suas acusações, o investidor apresentou à Justiça uma série de documentos, mensagens e análises de projeção de lucros, que, segundo ele, comprovam a importância de seus investimentos no crescimento da carreira de Ana Castela.

Além de ingressar com uma ação judicial para reaver seus direitos, Agesner denunciou Ana Castela, seus pais e os empresários ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC-SP). Eles são investigados por suspeitas de crimes como lavagem de dinheiro, estelionato, apropriação indébita, furto qualificado e formação de organização criminosa. A denúncia aponta ainda que diversas empresas teriam sido criadas para desviar recursos de maneira ilícita.

Outra questão levantada por Agesner foi a contratação do advogado de defesa de Ana Castela, que é irmão do juiz inicialmente responsável pelo caso na 7ª Vara Cível de Londrina/PR. Ele argumenta que isso pode comprometer a imparcialidade do processo.