Ana Castela participa de Poesia Acústica 16 e faz a mistura do sertanejo com o rap.

O rap no estilo voz e violão se tornou febre na internet no ano de 2017 e foi um dos responsáveis por fazer o gênero brigar pelo topo das paradas musicais. Desde então, uma ideia que surgiu naquela época de juntar novos artistas para compor uma música em conjunto se firmou como o maior projeto de rap nacional.

O Poesia Acústica, idealizado pela gravadora Pineapple Storm, acumula mais de oito bilhões de streams nas plataformas digitais e chega a sua décima sexta edição fazendo uma ponte com sertanejo pela primeira vez.

A música e o clipe já estão disponíveis no YouTube e em todas as plataformas digitais.

o elenco, os veteranos Xamã e Filipe Ret participando pela quarta vez, L7NNON, Orochi e Lourena pela terceira vez, TZ da Coronel pela segunda, Mc Ph e Ana Castela estreando no projeto.

"Sempre gostei muito do projeto, amo o som deles e acompanho desde o início. Fazer parte cantando a minha verdade que é o sertanejo é ainda mais incrível, estou feliz demais", disse a sertaneja.

Ana Castela vê sua participação nesse projeto como um marco, já que ela pode fazer essa mistura do rap com o ritmo que ela canta.

"É uma realização, fazer parte de algo que eu sempre acompanhei e admiro é motivo de muita alegria. Representar as mulheres do sertanejo dentro do Poesia é demais, me sinto honrada", conta.

"Estamos vendo cada vez mais a mistura do sertanejo com outros gêneros musicais e agora teremos sertanejo e rap no Poesia. Acredito que essa parceria vai inspirar muita gente. No meu DVD mesmo, canto com Hungria, eu acho incrível a mistura", acrescentou Ana Castela.